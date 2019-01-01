أبو تريكة: قطر حققت المعادلة الصعبة في الشعار الجديد لكأس العالم

قطر كشفت عن الشعار الجديد لكأس العالم 2022

فيسبوك تويتر بلال محمد

أثنى محمد أبو تريكة، المحلل الرياضي الحالي بالشعار الجديد لكأس العالم قطر 2022، والذي تم الكشف عنه منذ قليل، في حفل كبير.

ويرى محمد أبو تريكة، أن البساطة والثقافة العربية، هما الأسباب الرئيسية وراء جمال شعار المونديال القادم، التي ستنظمه قطر في شتاء 2022.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب أن تكون بسيطاً، وفي نفس الوقت أجمل ما في الحياة هو أن تكون بسيطاً، لذا قطر حققت المعادلة الصعبة في هذا الشعار".

الكشف عن الشعار الجديد لكأس العالم قطر 2022

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وواصل: "الشعار مستمد من الثقافة الموجودة في المنطقة العربية، جميع التفاصيل بسيطة وجميلة وتعبر عن ثقافتنا وحضارتنا".

جدير بالذكر أن قطر، هي الدولة العربية الأولى التي تنجح في استضافة كأس العالم.