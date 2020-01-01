أبو تريكة: شعرت بالرعب في الأهلي وجوزيه كان يعتبر الحضري "خائنًا"

أبو تريكة يروي ما حدث بينه وبين حسن شحاته، مدرب منتخب مصر السابق.

تحدث محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن غضبه أثناء تواجده مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2008، وشعوره بالرعب بالنادي الأهلي وموقف البرتغالي مانويل جوزيه من هروب عصام الحضري حارس الفريق الأحمر السابق.

وقال أبو تريكة خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "لم أشارك خلال أول 3 مباريات في كأس أمم إفريقيا 2008، لأنني كنت مريض، خلال تواجدي في السعودية، لآداء فريضة الحج".

نجم الأهلي تابع: "في آخر مباراة تعادلنا، وكنت أشعر بالضيق لأنني لا أشارك، وحسن شحاته كان يجلس بعيدًا عني في الحافلة، وفي المعتاد هو أول شخص يترك الحافلة، ولكنه انتظر نزولي منها وطلب مني الانتظار".

المزيد من الفرق

وأردف: "دخلنا في المطعم، وقال لي لماذا أنت غاضب؟ ألم نتفق على تجهيزك في أول 3 مباريات لأنك كنت مريضًا؟، أنت أول لاعب سيشارك في مباراة أنجولا، فدائمًا لا ينتظر عندما يعلم أنك حزينا ليتصرف".

وانتقل أبو تريكة للحديث عن يومه الأول داخل النادي الأهلي، حيث قال: "كنت أشعر بالرعب في يومي الأول، حتى جاء لي الراحل ثابت البطل، وأعطاني إحساس آخر، وهو أنني ضمن الفريق منذ وقت طويل".

تقارير: الكشف عن سبب رفض هلال سوداني لعرض النصر

واستطرد قائلًا: "محمد بركات كان لا يخاف سوى من شخصين فقط في الأهلي، هما البرتغالي جوزيه والراحل ثابت البطل".

وواصل: "جوزيه كان يعتبر الحضري خائنًا، وقال أنه خان النادي ومجموعة اللاعبين والجماهير، ورفض التعامل معه بشكل قاطع".

محمد أبو تريكة تحدث عن الحضري وقال: "تعاملت مع الحضري في النادي الأهلي وكنت أزامله في المعسكرات، هو ملتزم جدًا في التدريبات، ويسعى دائمًا لأن يكون الأول في كل شيء، سعدت بالتعامل معه على المستوى الرياضي".