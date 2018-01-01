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محمد ابو تريكة

في مباراة استعراضية - أبو تريكة يشارك في لقاء نجوم إفريقيا أمام جيل السنغال 2002

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أبو تريكة سيشارك في مباراة استعراضية على هامش حفل الكاف

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تلقى النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعوة للمشاركة في مباراة استعراضية، تجمع بين نجوم إفريقيا أمام نجوم السنغال جيل 2002.

المباراة الاستعراضية ستقام على هامش حفل الاتحاد الإفريقي لكرة الدقم "كاف" لاختيار الأفضل خلال عام 2018، حيث ستقام في السنغال يوم 8 يناير المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن منتخب نجوم إفريقيا الذي سيلعب له أبو تريكة، يضم العديد من اللاعبين السابقين، مثل النيجيري جاي جاي أوكوشا، والمغربي نور الدين نايبت، والغاني مايكل إيسيان، والإيفواري كولو توريه.

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كما يشارك أيضًا بعد الأساطير الإفريقية مثل "جيريم نجيتاب، صامويل كافور، مارك فيش"، والثنائي الفرنسي "مارسيل ديساييه، وفلورنت مالودا".

بينما يقود المنتخب السنغالي الحاجي ضيوف، وهنري كمارا، المشاركان في إنجاز الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا واليابان.

ويتواجد الثنائي المصري وليد سليمان ومحمد صلاح، في قائمة أفضل 10 لاعبين في إفريقيا، حيث يتنافسان على لقب أفضل لاعب إفريقي.

محمد صلاح نجم ليفربول، كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي العام الماضي، متفوقًا على الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.

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