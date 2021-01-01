صور .. تريكة في المدرجات لمساندة الأهلي أمام بايرن ميونخ

الماجيكو يساند الشياطين الحمر في مونديال الأندية

أوفى محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق، بوعده لجماهير النادي، وحضر لمساندة الفريق من المدرجات خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

المارد الأحمر؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، يلتقي حاليًا على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بالبافاري؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

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ويحضر تريكة المباراة من مدرجات التالتة شمال، رفقة الرابطة الأهلاوية بالدوحة، لكن الجماهير لم تتمكن من مصافحته، على إثر الإجراءات الاحترازية المشددة.

لم يتمكن أبو تريكة من زيارة بعثة الأهلي في فندق الإقامة، في ظل الاحترازات الطبية المشددة من اللجنة المنظمة، تجنبًا لإصابة أي فرد بفيروس كورونا.

🔴🦅 نجم نادي الأهلي المصري سابقاً محمد أبو تريكة على مدرجات ستاد أحمد بن علي المونديالي لمؤازرة فريقه ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.@trikaofficial #الأهلي_المصرى | #بايرن_ميونخ | #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/Ngtkyly905 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2021

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي المونديال بعدما تغلب على الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبايرن، بتيجريس أونال المكسيكي في النهائي، المقرر إقامته في 11 من الشهر الجاري، على يواجه الخاسر، بالميراس البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث.