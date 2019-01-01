أبها يقسو على الفتح بثلاثية في الدوري السعودي للمحترفين

أبها يحقق فوزًا هامًا على الفتح

حقق أبها الفوز على نظيره الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "المحالة".

أبها تقدم سريعًا في اللقاء الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره عقب العودة من التوقف الدولي، عن طريق سعد بقير اللاعب التونسي في الدقيقة 9.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثاني في الدقيقة 18 ليصدم الضيوف، فريق الفتح، في بداية اللقاء، ويعلن أبها أنه عائد من فترة التوقف ينوي تحسين مركزه.

وقلص توفيق بوحميد الفارق للفتح في الدقيقة 49 من اللقاء، رغم النقص العددي لهم بعد طرد ماتياس في الدقيقة 33 ببطاقة حمراء مباشرة.

وفي الدقيقة 86 أحرز صالح آل عباس الهدف الثالث لأبها لينهي على آمال الفتح ويخطف 3 نقاط هامة لفريقه أمام الفتح الفريق الذي يمتلك خبرات كبيرة.

وبذلك رفع أبها رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد الفتح رصيده عند 5 نقط في المركز قبل الأخير في الترتيب "15".

وبهذه النتيجة استفاق فريق أبها من الهزيمة الأخيرة في الدوري أمام النصر بأربعة أهداف نظيفة، ضمن الجولة التاسعة قبل التوقف الدولي.