فيديو | أبها يجبر النصر على التعادل في مباراة بطلها "الدبابة" ستراندبيرج

أبها يتعادل مع النصر بهدفين لمثلهما

تعادل نادي أبها مع نظيره النصر بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

أبها رفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز الرابع عشر، كما رفع النصر رصيده إلى النقطة 29 في المركز السابع.

إليكم أبرز ما جاء في المباراة:

أول فرصة من جانب نادي النصر كانت في الدقيقة الثالثة، بعد كرة رأسية رائعة من جانب بيتروس مرت بسلام بجوار القائم الأيسر لعبد العال محمدي حارس أبها.

وتقدم السويدي كارلوس ستراندبيرج الهدف الأول لنادي أبها بالدقيقة 11 من زمن المباراة، بعد خطأ من جانب نور الدين أمرابط، لينطلق الجناح الأيمن بنجامين تتار، ويمرر الكرة عرضية أرضية، يضعها كارلوس في المرمى.

تصويبة قوية جدًا من جانب بيتي مارتينيز من ركلة حرة مباشرة، ارتدت بكرة مرتدة خطيرة، انتهت بتسديدة من جانب صالح العمري، تصدى لها الأسترالي برادلي جونز.

تسديدة قوية جدًا وخطيرة من جانب بيتي مارتينيز في الدقيقة 34، تصدى لها حارس مرمى أبها بشكل رائع، لينجح في إبقاء شباكه نظيفة، ويظل فريقه متقدم.

وشهدت بداية الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا من جانب نادي النصر من أجل تسجيل هدف التعادل، وسط تماسك دفاعي من جانب نادي أبها المنكمش دفاعيًا.

وأجرى الكرواتي ألين هورفات العديد من التغييرات الهجومية، حيث دفع بالثلاثي عبد الفتاح عسيري بدلًا من نور الدين أمرابط، وسامي النجعي بدلًا من علي الحسن، وأيمن يحيى بدلًا من رائد الغامدي.

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وتمكن سامي النجعي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من سلطان الغنام، لمسها أيمن يحيى برأسه، ليسددها بقدمه في المرمى قوية.

القاطرة ستراندبيرج أضاف الهدف الثاني لأبها بالدقيقة 74، بعد خطأ من جانب برادلي جونز، الذي أخطأ في تقدير الكرة العرضية، ليخرج الكرة إلى كارلوس الذي يصوب الكرة في المرمى.

وواصل ضغط نادي النصر الهجومي من أجل تسجيل هدف التعادل مرة أخرى، وسط تماسك قوي من جانب أبها، الذي حاول في أكثر من مرة تنظيم هجمات مرتدة خطيرة.

كرة مرتدة خطيرة لنادي أبها بالدقيقة 89 بعد انطلاقة كارلوس ستراندبيرج من الجهة اليسرى، ليرسل عرضية أرضية قوية، أبعدها الدفاع بصعوبة بالغة.

ونجح سامي النجعي في تسجيل هدف التعادل للنصر بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد تمريرة رائعة من جانب أيمن يحيى.