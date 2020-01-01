أبها يتوصل لاتفاق مع الصفاقسي على ضم فراس الشواط

لاعب جديد من تونس قريب من الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل إدارة أبها لاتفاق مع نظيرتها في الصفاقسي التونسي على التعاقد مع المهاجم فراس الشواط بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

المهاجم صاحب الـ23 عامًا أحد الركائز الأساسية في الفريق التونسي وقد ارتبط بعدد من الأندية السعودية مثل الحزم والفتح والاتحاد، بجانب الأهلي من مصر.

لوشيسكو: ضغط المباريات أجهدنا، سنحظى الآن بفرصة لالتقاط الأنفاس

الرياضية أوضحت أن أبها يُفاوض حاليًا الشواط حول التفاصيل الخاصة بعقده مع النادي، وأنه سيتم قيده في قائمة الفريق حال التوصل لاتفاق وتوقيع العقود النهائية في الساعات القليلة القادمة.

وسيُسجل الشواط في قائمة أبها المحلية بدلًا من المهاجم فانيفا أندرياتسيما الذي كانت مباراة الفيصلي في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هي الأخيرة له مع الفريق.

أندرياتسيما كان قد انضم لأبها بداية الموسم الجاري وقد خاض مع الفريق 12 مباراة منهم 9 في الدوري السعودي، أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع واحد.

ويرتبط صاحب الـ35 عامًا بعقد مع النادي السعودي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، لكن يبدو أنه سيرحل قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

يُذكر أن الشواط خريج قطاع الشباب في الصفاقسي ويُجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن المهاجم ورأس الحربة المتقدم، وقد خاض معه هذا الموسم 7 مباريات منها 2 في كأس الكونفدرالية الأفريقية سجل خلالهم هدفين وصنع مثليهما.