أبناء زايد يوجهون رسائل للاعبي العين عقب تحقيق فضية المونديال

الزعيم حقق إنجازًا لم يحقق أي فريق إماراتي من قبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب هزاع بن زايد؛ نائب رئيس العين ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ومحمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي، عن فخرهما بما قدمه العين خلال كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وخسر الزعيم نهائي المونديال بالهزيمة أمام البلانكوس برباعية برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للعين سجله تسوكاسا شيوتاني.، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

خاص جول - كايو: المونديال منحنا ثقة كبيرة ومستقبلي في يد العين

هزاع بن زايد كتب، متوجهًا بالشكر للاعبين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العين حقق الإنجاز وأفرح قلوب محبيه وجمهوره بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.. واليوم لعب بطريقة مشرفة وبروح رياضية رفيعة. . شكراً للاعبين والفريق الإداري ونتمنى المزيد من النجاح والتقدم للكرة الإماراتية والعربية ومبروك لريال مدريد الفوز بالبطولة".

العين حقق الإنجاز وأفرح قلوب محبيه وجمهوره بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.. واليوم لعب بطريقة مشرفة وبروح رياضية رفيعة. . شكراً للاعبين والفريق الإداري ونتمنى المزيد من النجاح والتقدم للكرة الإماراتية والعربية ومبروك لريال مدريد الفوز بالبطولة. — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

أما محمد بن زايد فهنأ الملكي، وتمنى مواصلة التقدم للفرق الإماراتية، حيث كتب: "تهانينا لفريق ريال مدريد فوزه بكأس العالم للأندية .. وتحية لنادي العين على

الأداء المتميز وحضوره المشرف أمام الأندية العريقة .. كل الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري و للجماهير الوفية التي وقفت خلف هذا التألق .. نأمل تواصل الأداء المشرف للمنتخبات والأندية الوطنية مستقبلا".

تهانينا لفريق ريال مدريد فوزه بكأس العالم للأندية .. وتحية لنادي العين على

الأداء المتميز وحضوره المشرف أمام الأندية العريقة .. كل الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري و للجماهير الوفية التي وقفت خلف هذا التألق .. نأمل تواصل الأداء المشرف للمنتخبات والأندية الوطنية مستقبلا. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن العين تأهل للنهائي بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلاندي وريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح، وهزم الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.