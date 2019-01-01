النتائج المباشرة
دوري أبطال أفريقيا

أبطال أفريقيا | بعشرة لاعبين - مازيمبي يهزم الإسماعيلي بثنائية في دقيقتين

آخر تحديث
التعليقات()
الدراويش فشلوا في العودة من الكونغو بأول ثلاث نقاط في مشوارهم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

افتتح الإسماعيلي مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير.

الفريق الكونغولي بدأ اللقاء بهجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى عبد اللاي سيسوكو، الذي توغل داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أن محمد مجدي؛ حارس الدراويش، نجح في التصدي له.

وفي الدقيقة 10، سنحت فرصة خطيرة للإسماعيلي بعدما انطلق عبد الرحمن مجدي من الجهة اليمنى ومرر بينية رائعة داخل المنطقة إلى شيلونجو، الذي مررها بدوره إلى حسني عبد ربه، ليسددها قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ومع اقتراب الشوط الأول من النهاية، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الإسماعيلي، بعدما اعتدى حارس مازيمبي سيلفان جبوهو، على شيلونجو، ليقوم بطرد الحارس.

ونزل الحارس البديل إيمي باكولا، ليتصدى لضربة الجزاء، التي سددها باهر المحمدي، ويحرم الدراويش من هدف التقدم، ويكمل مازيمبي شوط اللقاء الثاني بعشرة لاعبين فقط.

أصحاب الأرض سيطروا على مجريات الشوط الثاني، وسنحت لهم أكثر من فرصة خطيرة وسط تمركز خاطئ من مدافعي الدراويش إلا أن دقة التسديد حرمتهم من تسجيل أكثر من هدف.

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة، أحرز مازيمبي هدفه الأول من رأسية شيكو أوشيندي، مستغلًا خروج خاطئ لحارس الدراويش.

وبعدها بدقيقتين، من رأسية أخرى سجل مونديكو الهدف الثاني لمازيمبي، ليقتنص فريقه ثلاث نقاط في بداية مشواره.

الهزيمة جعلت الإسماعيلي متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون نقاط، بينما تصدر مازيمبي بثلاث نقاط، وحل القسنطيني الجزائري ثانيًا بعدما هزم الأفريقي التونسي بهدف وحيد بالأمس.

الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | موهبة العراق: حصلت على دافع معنوي كبير في أول بطولة لي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | حارس اليمن: جئنا للمشاركة وليس المنافسة وهذه إمكانياتنا
الموضوع التالي:
هوميلس: فان دايك هو المدافع الأفضل في العالم
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | لفتة طيبة تجاه الجماهير قبل لقاء السعودية ولبنان
الموضوع التالي:
موعد مباراة العراق القادمة ضد إيران في كأس آسيا 2019
إغلاق