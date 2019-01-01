أبطال أفريقيا | بعشرة لاعبين - مازيمبي يهزم الإسماعيلي بثنائية في دقيقتين

الدراويش فشلوا في العودة من الكونغو بأول ثلاث نقاط في مشوارهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

افتتح الإسماعيلي مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير.

الفريق الكونغولي بدأ اللقاء بهجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى عبد اللاي سيسوكو، الذي توغل داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أن محمد مجدي؛ حارس الدراويش، نجح في التصدي له.

وفي الدقيقة 10، سنحت فرصة خطيرة للإسماعيلي بعدما انطلق عبد الرحمن مجدي من الجهة اليمنى ومرر بينية رائعة داخل المنطقة إلى شيلونجو، الذي مررها بدوره إلى حسني عبد ربه، ليسددها قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ومع اقتراب الشوط الأول من النهاية، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الإسماعيلي، بعدما اعتدى حارس مازيمبي سيلفان جبوهو، على شيلونجو، ليقوم بطرد الحارس.

باهر المحمدي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لمباراة #الإسماعيلي و #مازيمبي.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/x5bJRgc0QY — جول مصر (@goaleg) ١٢ يناير ٢٠١٩

ونزل الحارس البديل إيمي باكولا، ليتصدى لضربة الجزاء، التي سددها باهر المحمدي، ويحرم الدراويش من هدف التقدم، ويكمل مازيمبي شوط اللقاء الثاني بعشرة لاعبين فقط.

أصحاب الأرض سيطروا على مجريات الشوط الثاني، وسنحت لهم أكثر من فرصة خطيرة وسط تمركز خاطئ من مدافعي الدراويش إلا أن دقة التسديد حرمتهم من تسجيل أكثر من هدف.

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة، أحرز مازيمبي هدفه الأول من رأسية شيكو أوشيندي، مستغلًا خروج خاطئ لحارس الدراويش.

وبعدها بدقيقتين، من رأسية أخرى سجل مونديكو الهدف الثاني لمازيمبي، ليقتنص فريقه ثلاث نقاط في بداية مشواره.

الهزيمة جعلت الإسماعيلي متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون نقاط، بينما تصدر مازيمبي بثلاث نقاط، وحل القسنطيني الجزائري ثانيًا بعدما هزم الأفريقي التونسي بهدف وحيد بالأمس.