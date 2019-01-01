أبطال أفريقيا - الوداد يعود بالفوز وتعادل الترجي وشبيبة الساورة خارج أرضهما

نتائج إيجابية للعرب الليلة بدوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتنص الوداد المغربي ثلاث نقاط غالية أمام لوبي ستارز النيجيري، على أرض الأخير، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

هدف وداد الأمة الوحيد سجله محمد ناهيري في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء.

وأهدر محمد أوناجم ضربة جزاء أخرى للفريق المغربي في الدقيقة 63.

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الفوز رفع رصيد الوداد إلى النقطة السادسة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى ومتساويًا في النقاط مع صن داونز الجنوب أفريقي، بينما تجمد رصيد لوبي ستارز عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، عاد الترجي التونسي بنقطة ثمينة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيا، بالتعادل سلبيًا دون أهداف.

التعادل جعل الفريقين يقتسمان صدارة المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، إلا أن أورلاندو يتصدر بفارق الأهداف.

وفي السياق نفسه، تعادل كذلك شبيبة الساورة الجزائري أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل منهما، على أرض الأخير.

فيتا كلوب تقدم أولًا بهدفي كاسينجو وماكوسو في الدقيقتين 15 و38 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقتين 45 و88 تعادل محمد حامية "ضربة جزاء" وسيد شريف للفريق الجزائري.

التعادل رفع رصيد فيتا كلوب إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني، بينما يتذيل شبيبة الساورة جدول المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.