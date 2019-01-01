أبطال آسيا | فيديو - الريان إلى دور المجموعات بثلاثية في سايبا

ريفاس قاد الرهيب للنجاح في مهمته الآسيوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح الريان القطري في خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد تغلبه على سايبا الإيراني بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، ضمن دور الإقصائيات.

الفريق الإيراني تقدم مبكرًا بعد مرور ثلاث دقائق من صافرة بداية المباراة، بأقدام أرمان رمضاني، وعاد الريان لنقطة التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ريفاس، وسط تمركز دفاعي خاطئ من الفريق الإيراني.

وفي الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي للمباراة، تمكن سباستيان سوريا وريفاس من إحراز الهدفين الثاني والثالث، ليصعدا بفريقهما إلى دور المجموعات.

ويقع الريان في المجموعة الثانية رفقة اتحاد جدة السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزباكي.