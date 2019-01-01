أبطال آسيا - الوحدة يتأهل متصدرًا واتحاد جدة وصيفًا بعد تعادلهما

العنابي عاد بتعادل ثمين من السعودية، حافظ به على صدارته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة اتحاد جدة السعودي أمام الوحدة الإماراتي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

العميد كاد أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية بأقدام كارلوس فيلانويفا، الذي حاول مباغتة الحارس راشد علي، مستغلًا تقدمه عن مرماه، إلا أن الحارس تمكن من الرجوع سريعًا وأبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

ورد العنابي في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من وو ريم، لكن تألق حارس الاتحاد فواز القرني وأمسك الكرة بثبات.

مع بداية الشوط الثاني، بدأ الاتحاد ضاغطًا بحثًا عن هدف مبكر، وسدد رومارينيو تسديدة قريبة المدى من داخل منطقة الجزاء إلا أنها غير دقيقة ومرت بجوار القائم.

رومارينيو قاد هجمة خطيرة للاتحاد في الدقيقة 56، حيث مرر كرة بينية إلى رومارينيو إلى داخل منطقة الجزاء إلا أن المدافع سلطان الغافري أعاق تسديدة الأخير، ليبعد الكرة قبل تسديدها في الشباك.

وفي الدقيقة 68 من عمر اللقاء، سجل رومارينيو الهدف الأول للعميد من تسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا تقدم حارس الوحدة، ليسددها من فوقه، سكنت يساره.

وسرعان ما جاء هدف التعادل للعنابي بعد تقدم الاتحاد بدقيقتين فقط، بأقدام محمد المنهالي، مستغلًا خطأ مدافعي العميد في تشتيت الكرة وسقوطها من يد القرني، ليسددها في الشباك.

ناصر الشمراني أضاع هدف محقق للاتحاد في الدقيقة 76، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وانفرد بحارس المرمى، لكنه سددها في الزاوية الضيقة لترتطم في القائم وترتد إلى عصام المولد، الذي يسددها بجوار القائم.

التعادل حافظ للعنابي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما يتأهل العميد وصيفًا برصيد 11 نقطة.