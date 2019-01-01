أبطال آسيا – العين يواصل السقوط في الآسيوية ويخسر من الاستقلال

العين لم يحقق أي فوز في دور المجموعات هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل العين نتائجه المخيبة هذا الموسم، واختتم مشواره في دوري أبطال آسيا بخسارة من استقلال طهران، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

افتتح السويدي ماركوس بيرج أهداف المباراة في الدقيقة 13 لصالح العين، بينما تعادل محمد دانشكر لصالح الفريق الإيراني سريعاً في الدقيقة 21.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أضاف مرتضى تبريزي الهدف الثاني للاستقلال، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

كاد الفريق الإيراني أن يسجل الهدف الثالث في مطلع الشوط الثاني من علامة الجزاء، عن طريق أياندا باتوسي، لولا تألق خالد عيسى حارس الزعيم.

حاول لاعبو العين بعد ذلك البحث عن هدف التعديل، ولكن دون فائدة مع إهدار الكثير من الفرص في المباراة.

وكانت المباراة، تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث حسم الهلال والدحيل تأهلهما عن المجموعة في الجولة الماضية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاستقلال عند النقطة الثامنة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العين عن نقطتين في المركز الأخير.