أبرزهم عدد المحترفين .. قرارات جديدة منتظرة في دوري أبطال آسيا

يتم دراسة تطبيق النظام الحر في تسجيل قوائم اللاعبين

تنتظر مسابقة دوري أبطال آسيا تطبيق قرارات جديدة لتعديل نظام البطولة خلال الفترة المُقبلة، وذلك على خلفية الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 23 نوفمبر الجاري للجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن المُقرر أن يتم دراسة تطبيق النظام الحر في تسجيل قوائم اللاعبين بحيث تشمل أي لاعب دون تحديد الجنسيات بكامل أدوار البطولة المسموح بالتسجيل فيها على ألا يشارك في المباراة الواحدة سوى 4 لاعبين أجانب فقط.

كما يُمكن استبدالهم في المباراة التي تليها بحسب الأسماء الموجودة بالقائمة المسجلة خلافًا لما هو معمول به حاليًا حيث يسمح بتسجيل 4 أجانب منهم واحد أسيوي ولا يتم تغييرهم سوى بفترات التسجيل الرسمية.

ومن المنتظر أيضًا أن تدرس لجنة المسابقات أيضًا مقترح منح المتوج بلقب دوري الأبطال حق المشاركة التلقائية للدفاع عن اللقب في النسخة التالية حيث أنه حتى في حالة عدم وصوله للترتيب المحلي الذي يؤهله للمشاركة الآسيوية يتم السماح له بصفته البطل السابق بدخول الملحق الآسيوي.

وكان الاتحاد الآسيوي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم قد اقترح زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 40 ناديًا ابتداء من نسخة 2021، ومن المنتظر أن تتولى لجنة المسابقات التنفيذ الفني للقرار.

منع التصوير والأحاديث الصحفية للاعبي الهلال قبل مواجهة أوراوا

يُذكر أن نادي الهلال السعودي يستعد لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني والذي يُقام الأحد المُقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث يدخل الزعيم بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.