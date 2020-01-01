أبرزها التساوي مع ميسي - 5 أرقام قياسية حطمها إيليشيتش

إيليشيتش يقود سفينة جاسبريني إلى ربع النهائي

يبدو أن تقدم يوزيب إيليشيتش في العمر لم يمنعه من تحطيم الأرقام القياسية رفقة فريقه أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله 4 أهداف كاملة.

أتالانتا أطاح بفالنسيا الإسباني في مباراة العودة التي أقيمت في ملعب المستايا بدون جماهير، برباعية مقابل ثلاثة.

إيليشيتش أصبح أكبر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل "سوبر هاتريك" في عمر 32 عاماً و41 يوماً.

المزيد من الفرق

أصبح إيليشيتش رابع لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة إقصاء المهزوم في دوري أبطال أوروبا.

أول لاعب سلوفيني في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة.

دوري أبطال أوروبا: لايبزيج يقهر مورينيو وأتالانتا لا يتوقف عن الإبهار

الأرقام القياسية لإيليشيتش اليوم لم تقتصر على ما ذكرناه بل أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 4 أهداف في مباراة عودة في دوري إقصائي، مع أتالانتا.

أتالانتا الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نجح في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لينجح ممثل إيطاليا الثاني في هذا الدور إلى الوصول في انتظار ما سيحققه يوفنتوس أمام ليون غداً.