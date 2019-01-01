أبراهام يواصل سجله التاريخي في أول مواسمه مع تشيلسي

الهدف الحادي عشر لأبراهام ورقم قياسي جديد في تاريخ تشيلسي

سجل تامي أبراهام الهدف رقم 11 له مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي معززًا صدارته لترتيب هدافي الفريق.

وتقدم أبراهام للبلوز بالهدف الأول في شباك أستون فيلا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف الذي سجله العائد من الإصابة والعائد إلى التسجيل مرة أخرى، بات يمتلك في جعبته 11 هدفًا في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وشارك أبراهام في 13 مباراة فقط من أصل الـ 14 مباراة الملعوبة من البريميرليج حتى الآن، حيث غاب عن البلوز في المباراة الماضية أمام ويست هام يونايتد والتي خسرها تشيلسي بهدف للا شيء.

وفي الجولة الخامسة عشر، يشارك أبراهام للمرة الرابعة عشر، ويسجل هدفه الحادي عشر، في رقم لم يتجاوزه في تاريخ تشيلسي من قبل سوى لاعبين فقط.

وكانت أول مرة يتخطى لاعب هذا الرقم حين سجل نيكولا أنيلكا 12 هدفًا في أول 14 مباراة من موسم 2008/2009، كما كرر دييجو كوستا الرقم ذاته في موسم 20142015.

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يذكر أن تامي أبراهام يلعب موسمه الأول مع تشيلسي هذا الموسم بعدما وثق فيه المدير الفني فرانك لامبارد في ظل منع النادي من التعاقدات.