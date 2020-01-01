أبراهام يضع شروطه للتجديد مع تشيلسي

ما هي شروط تامي للبقاء في تشيلسي؟

وضع تامي أبراهام، لاعب تشيلسي، شروطه للتمديد مع البلوز بعد تألقه في الموسم الجاري وتصدره ترتيب هدافين الفريق.

تامي عاد إلى البلوز بعد فترة إعارة قضاها في صفوف أستون فيلا وذلك بسبب عقوبات منع تشيلسي من ضم صفقات جديدة في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "أتلتيك" البريطانية إنّ أبراهام وضع شرطًا للتوقيع على عقد جديد مع تشيلسي وذلك مقابل الحصول على 180 ألف إسترليني في الأسبوع.

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وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب يرغب في السير على خطى موهبة البلوز، أودوي هودسون، ويحصل على راتب أفضل بعد أن أصبح خيار فرانك لامبارد الأول بمركز الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مستوى اللاعب الرائع خلال الموسم الجاري جعل قيمته السوقية ترتفع إلى 50 مليون يورو وهو ما يبرهن على جودته.

كما اختاره لويس سواريز، مهاجم برشلونة، ضمن البدائل المحتملين لخلافته في النادي الكتالوني.

وسجل تامي 15 هدفًا وصنع 6 في 34 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.