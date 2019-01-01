أبراهام وأزبلكويتا: في انتظار دور الـ16 وتشيلسي ينتمي للأبطال

سعادة كبيرة في معسكر البلوز عقب الفوز على ليل

كشف تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، عن شعوره بالحماس الشديد عقب تأهل فريقه لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على ليل الفرنسي مساء الثلاثاء.

تشيلسي عبر المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، بالتغلب على ليل 3/1، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة.

أبراهام سجل الأول قبل أن يضيف زميله سيزار أزبلكويتا الثاني، بينما جاء هدف ليل الوحيد عن طريق لويك ريمي.

المهاجم الإنجليزي قال في تصريحات صحفية:"أشعر بسعادة وحماس شديد بالتأهل للمرحلة المقبلة من البطولة، دخلنا المباراة ونحن بحاجة لتحقيق الفوز وفعلنا ذلك".

وأما عن هدفه:"مهمتى دائماً هي الدخول بمنطقة الجزاء واستغلال أي فرصة بالتواجد في المكان الصحيح بالوقت المناسب".

وتابع:"بدأنا اللقاء بطريقة جيدة جداً، وكان علينا قتل المباراة أكثر من ذلك بتسجيل المزيد من الأهداف".

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وعلى جانب آخر قال أزبلكويتا:"تشيلسي ينتمي لدوري أبطال أوروبا لأنها البطولة المناسبة لنا، علمنا بصعوبة المجموعة وهذا ما ظهر بخروج أياكس الذي لعب بنصف نهائي النسخة السابقة".

واستكمل الإسباني:"كان علينا التعافي من الخسارة ضد فالنسيا، والآن تأهلنا لدور الـ16، سنوجه كامل تركيزنا نحو الدوري الإنجليزي حتى العام القادم".

يذكر أن فالنسيا احتل صدارة المجموعة الثامنة بـ11 نقطة، يليه تشيلسي 11 ولكنه يأتي ثانياً بالمواجهات المباشرة، ثم أياكس ثالثاً بـ10 نقاط وليل رابعاً بنقطة وحيدة.