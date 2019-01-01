أبراهام: دروجبا مصدر إلهامي

الإنجليزي الواعد يسير على خطى أسطورة كوت ديفوار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الواعد أن ديدييه دروجبا أسطورة هجوم الفريق هو مصدر إلهامه في ستامفورد بريدج.

وقال أبراهام:"لدي الكثير من القصص عن طفولتي وأنا أشاهده، لقد كبرت وأنا أشاهد مهاجماً بتلك الموهبة".

وأضاف:"لطالما أردت أن أصبح مثله، دائماً جائع لتسجيل الأهداف".

وأوضح:"فقط رؤيته وملاحظة شكله، لقد أردت دائماً أن أضيف ما يملكه إلى طريقة لعبي، لذلك أنا سعيد بتتبع خطواته".

وكان دروجبا قد انضم للبلوز قادماً من مارسيليا في 2004، حيث توج مع النادي بلقب البريميرليج 3 مرات ودوري أبطال أوروبا 2012.