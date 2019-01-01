أبراهام: تشيلسي يريد تعويض إخفاق الأبطال أمام ليفربول

سقوط غير متوقع للبلوز على يد فالنسيا

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أكد تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، أن فريقه غاضب من السقوط الأوروبي على يد فالنسيا، وأنه سيبحث عن رد الاعتبار مباشرة أمام ليفربول المباراة المقبلة.

تشيلسي سقط الثلاثاء على يد ضيفه فالنسيا بهدف نظيف، وسيكون على موعد الجولة المقبلة في البريميرليج بمواجهة المتصدر ليفربول.

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وقال أبراهام مع "سكاي": "لقاء الأحد اختبار للشخصية، نريد إخراج الغضب أمام ليفربول، نشعر بالغضب للخسارة ولكن هناك عدة لقاءات بعد للتعويض".

وأضاف: "لم نقدم أفضل ما عندنا، ولكن يجب الإشادة بما فعله فالنسيا وكيف أوقفنا، يجب أن لا نتوقف كثيراً، الموسم سيكون به هبوط وصعود".

وختم: "يجب أن نساند بعضنا البعض كما فعل معي زملائي بعد مباراة ليفربول بالسوبر،، من الجيد أن تعرف أن مدربك يساندك".

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وسجل أبراهام حتى الآن سبعة أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته من الإعارة من صفوف أستون فيلا العام الماضي.