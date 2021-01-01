آنخيلو جابرييل: الموهبة الشابة التي حطمت أرقام بيليه ونيمار القياسية مع سانتوس

اللاعب صاحب الـ 16 عامًا، أصغر من سجل في بطولة كوبا ليبرتادوريس، ارتبط بالانتقال إلى ليفربول وريال مدريد في الأشهر الأخيرة

البرق لا يضرب المكان مرتين، ولكن في ملعب فيلا بيليرمو يحدث الأمر كثيرًا، فالفريق البرازيلي يفتخر بنجميه عبر التاريخ بيليه، ونيمار وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض المواهب الأخرى مثل رودريجو، والمهاجم كايو جورج.

ولكن مؤخرًا ظهرت موهبة شابه في سن أصغر ممن سبقوا، ونجح في تحطيم الأرقام القياسية، والبداية كانت في مطلع شهر أبريل عندما سجل آنخيلو جابرييل في شباك لورينزو ليصبح أصغر لاعب عبر التاريخ يسجل في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

👏⚫⚪⚽ With this second half stoppage time effort against @SanLorenzo, @SantosFC's Ângelo became the youngest goal scorer in #Libertadores HISTORY! pic.twitter.com/chIks9iC5r — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) April 7, 2021

وبالرغم من أنها لم تكن بداية قوية بأي حال من الأحوال، إلا أنها كانت لحظة بالغة الأهمية بالنسبة للشاب الذي كان جزءًا من أكاديمية النادي منذ سن التاسعة وتعرض لأحداث كبيرة.

ولد آنخيلو في برازيلينا في ديسمبر 2004، ومثل عدد كبير من لاعبي البرازيل اضطر اللاعب إلى شق طريقه المليء بالصعوبات، بالرغم من انه كان واضحًا أنه يمتلك المهارة والقدرة اللازمة منذ الصغر.

وبدأ اللاعب مسيرته وانضم إلى مدرسة مينينوس التابعة لنادي سانتوس، بالرغم من اهتمام العديد من الأندية بضمه، وتمكن والديه من الانتقال معه والعيش في المدينة الجديدة.

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وقال عنه مدربه السابق: "في الجلسة التدريبية الأولى له، لاحظنا أن لديه الكثير من المهارة وسرعة كبيرة أعلى من زملائه ومن هم في سنه، وفي العام التالي قدمناه لسانتوس ونجح معهم بسرعة لقد كان سريعًا ومهاريًا ويتمتع بالكثير من الموهبة في الهجوم".

سمحت تلك الصفات والموهبة، للاعب الذي يلعب في الجانب الأيمن من التألق مع سانتوس، ويشق طريقه بسرعة مع فريق الشباب حتى وصل للفريق الأول في أكتوبر 2020، عندما شارك لمدة 30 دقيقة أمام فلومينينسي وحينها أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة الوطنية بعمر 15 عامًا و308 يومًا، متفوقًا على بيليه بـ 11 يومًا ويصبح ثاني أصغر لاعب يسجل لسانتوس بعد الأسطورة إيدو.

وشارك اللاعب في 8 مباريات أخر لنهاية موسم 2020 المتأخر، ومنذ تعيين مدرب جديد للفريق، شارك اللاعب في 9 مباريات بشكل أساسي من آخر 14 مباراة لسانتوس منذ فبراير الماضي.

وقال عنه مدربه الحالي أرييل هولان: "أرى فيه الكثير من الإمكانيات والموهبة، أنا أحب كرة القدم البرازيلية، وآنخيلو يلعب كرة بشكل رائع، لديه مستقبل باهر ومن خلال العمل الجاد، سيكون قادرًا على اللعب في اعلى المستويات بالعالم".

وبالفعل بدأت تلك المستويات في الظهور، إذ أبدى ريال مدريد، وليفربول رغبتهم في الحصول على توقيع اللاعب، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة مقابل 60 مليون يورو وهو الشرط الجزائي الموجود في عقده مع سانتوس، والذي وقع عليه بعد إتمام عامه السادس عشر في نهاية عام 2020.

ويستمر عقده مع الفريق البرازيلي حتى 2023، وتأمل إدارة سانتوس أن يسير اللاعب على خطى نيمار لاكتساب الخبرة مع الفريق، قبل الرحيل وخوض تجربة جديدة، وإذا سارت الأمور كما مخطط لها وتم دفع الشرط الجزائي سيتخطى آنخيلو رقم نيمار كأغلى عملية بيع في تاريخ الفريق.

وبالرغم من هذا إلا أن نيمار لم يظهر ويتألق مع سانتوس إلا بعد عامه السابع عشر، مما يعطي آنخيلو فرصة للتفوق بعام كامل على نجم باريس سان جيرمان الحالي.