آل فتيل يكشف عن إصابته وفترة غيابه

تعرف على فترة غياب آل فتيل عن الأهلي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف المدافع محمد آل فتيل لاعب نادي أهلي جدة السعودي عن الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر ما قبل مواجهة الأخضر السعودي أمام نظيره اليمني في التصفيات المزدوجة لأمم أسيا القادمة وكأس العالم 2022.

وسيلعب المنتخب السعودي مباراة هامة أمام نظيره منتخب اليمن في العاشر من سبتمبر الحالي، أي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال آل فتيل في تصريحات مع برنامج "دوري مع وليد" إن الإصابة التي ألمت به عبارة عن تمدد في العضلة الضامة للقدم اليمنى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وأضاف: "سأحتاج إلى فترة راحة تمتد من 10 إلى 15 يومًا، وفي الوقت الحالي تجاوزت حوالي نصف الفترة التي أحتاجها من أجل التعافي تقريبًا"

وتابع: "من قبل مباراة المنتخب بحوالي يومين أو ثلاثة شعرت بإصابة من خلال التدريبات، وعندما تم استدعائي أخبرت الطبيب بهذه الإصابة، كما أن احتمالية مشاركتي أمام نادي الوحدة ستكون واردة في حال حصلت على فترة الراحة المناسبة"

"ماركا" تسلط الضوء على نجاح تركي آل الشيخ في ألميريا

يذكر أن الأهلي ينتظر مواجهة أمام نادي الوحدة في الرابع عشر من سبتمبر المقبل، وذلك ضمن منافسة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.