آل فتيل يبلغ الأهلي بطلباته المادية .. والمغالاة تُبعد منافسين الراقي

مدافع الأهلي مطلوب في أكثر من نادٍ سعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن طلبات محمد آل فتيل مدافع النادي الأهلي من أجل تمديد عقده خلال الفترة المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الراقي.

محمد آل فتيل دخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي خلال شهر يناير الماضي، وأشارت تقارير إلى أن إدارة النادي تحاول تمديد عقده كونه من أفضل المدافعين.

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ووفقًا للإعلامي وليد الصيعري المنسوب لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن بالفعل هناك تواصل بين اللاعب وإدارة الأهلي من أجل تمديد العقد.

وأشارت التقارير إلى أن آل فتيل قدم بالفعل طلباته المادية، التي وصلت إلى 6 ملايين ريال سعودي سنويًا من أجل التوقيع على عقد جديد.

وانسحبت الأندية الراغبة في الحصول على خدمات آل فتيل بسبب مبالغته في الطلبات المادية، على رأسها إدارة نادي الاتفاق الذين رغبوا في التعاقد معه.

يسعى الأهلي للحفاظ على محمد آل فتيل بسبب كونه من أفضل اللاعبين في خط الدفاع المتواجدين في الدوري السعودي بالوقت الحالي.