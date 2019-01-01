تركي آل الشيخ: سنجري تعديلات لجعل بيراميدز فريق لا يقهر

ما هي التغييرات التي سيحدثها آل الشيخ؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على أنه سيجري تعديلات على فريقه، ليصبح لا يقهر.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة، يؤكد خلالها على أنه سيجري تعديلات على الفريق، حيث جاءت كالآتي:

"يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز، استعداداً للموسم القادم".

"وأيضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي، ستثمر ان شاء الله على فريق لايقهر".

بيراميدز يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 66 نقطة، خلف الأهلي والزمالك بالترتيب.

جاء ذلك بعدما أكد تركي آل الشيخ في وقت سابق، بأنه رصد مبلغ 800 مليون جنيه لتعاقدات الفريق الموسم المقبل.