آل الشيخ: طلبت التعاقد مع طارق حامد وعبد الله جمعة مقابل ثلاثي بيراميدز

رئيس نادي بيراميدز يرغب في تدعيم صفوفه بلاعبي الزمالك في الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، رغبته في الحصول على ثنائي الزمالك عبد الله جمعة وطارق حامد أو محمود عبد العزيز.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت مع أمير مرتضى، واخبرته في رغبتنا بضم ثنائي الزمالك، مقابل عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين، بالإضافة لمبلغ مالي".

وأكمل: "أو الحصول على عبد الله جمعة، مقابل عمرو مرعي ومحمد حمدي، لقد تسببنا في حالة رائعة بالدوري المصري، وبكل تأكيد القادم أفضل".

ولعب الزمالك مساء اليوم أمام بيراميدز، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وشارك عبد الله جمعة في اللقاء، قبل ان يحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 75، بينما لعب طارق حامد المباراة بشكل أساسي وحتى نهايتها.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد لعب 17 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 20 مباراة.