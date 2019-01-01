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آل الشيخ يجيب.. هل يتدخل في حسم صفقة كاريلو للهلال أو النصر؟

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تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول تدخله في صفقة كاريلو

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حقيقة تدخله لحسم صفقة البيروفي أندريه كاريلو جناح الهلال، من أجل بقائه في الدوري السعودي.

وأشارت تقارير أن هناك رغبة من نادي النصر أيضًا من خطف كاريلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارته للهلال من بنفيكا.

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وأكد تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدم تدخله في حسم الصفقة لصالح أي الفريقين الهلال أم النصر.

ونشرت بعض الصحف أنباء عن تدخل آل الشيخ في حسم الصفقة لأحد العملاقان السعوديان، ليرد رئيس الاتحاد العربي قائلًا: "خبر عاري من الصحة".

وقدم كاريلو مع الهلال في بداية الموسم مستوى مميز للغاية يجعل الزعيم متمسكًا به خلال الموسم الجديد من الدوري السعودي.

وأشارت الصحف إلى أن النصر يسعى لخطف الصفقة لتدعيم هجومه في الموسم المقبل، بعد تواضع مستوى النيجيري أحمد موسى.

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