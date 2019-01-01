آل الشيخ: لست متابعًا لصفقات الأهلي ولا يمكن اختذال تاريخه في موسم سيء

الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء يوضح رأيه فيما يمر به المارد الأحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن الأهلي قادر على العودة للمنافسة على الدوري مرة أخرى، وإن كان يمر بمرحلة صعبة حاليًا.

الأحمر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، خلف بيراميدز صاحب الـ34 نقطة من 17 مباراة، والزمالك صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة من 16 مباراة.

تركي آل الشيخ: زيارتي لم تكن للزمالك وهذه حقيقة دعمى لصفقة بوطيب

عن رأيي مالك بيراميدز في الصفقات التي أبرمها مسؤولو القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، قال في تصريحاته لبرنامج "الماتش": "أبعد في الفترة الأخيرة عن أخبار الأهلي، لكن رمضان صبحي وحسين الشحات لاعبين كبار، وليس أنا من يعطي رأيي بهما، الجمهور يعلمون تمامًا من هما".

وأضاف: "الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك تحتاج لتغيير بالكامل كل 10 سنوات، والأهلي يمر حاليًا بهذه الفترة، وقت صعب، لكن بوقفة جمهور الأهلي معه سيتجاوز هذه المرحلة".

رسميًا.. تركي آل الشيخ يقرر التراجع عن بيع نادي بيراميدز ✔️



(🎥: @Turki_alalshikh )pic.twitter.com/s0RjB2FfAr — جول مصر (@goaleg) ١٣ يناير ٢٠١٩

بسؤاله عن قدرة الشياطين الحمر للعودة للمنافسة على لقب الدوري، علق: "الأهلي كبير وإذا عمل بطريقة صحيحة، فسيتمكن من العودة لوصافة الدوري وربما الصدارة، فهو دائمًا مرشح لكل البطولات المحلية والقارية، الأهلي تاريخ 111 سنة ويختذل تاريخه في موسم واحد سيء".

وأبرم المارد الأحمر تسع صفقات حتى الآن بالميركاتو الشتوي في موسم انتقالات قد تكون الأكبر خلال السنوات الأخيرة بالنادي، حيث ضم رمضان صبحي، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد محمود، محمود وحيد، صالح جمعة، الأنجولي جيرالدو، والفلسطيني محمود السلمي.