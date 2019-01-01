آلي: سنلعب من أجل الفوز بالبريميرليج هذا الموسم

آلي: لا نستهدف فقط المباريات الكبيرة في الموسم المقبل

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تحدث النجم الدولي الإنجليزي ديلي آلي عن طموحات فريقه توتنهام هوتسبيرز بالنسبة للموسم الجديد فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توتنهام قد أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع على سلم الترتيب في البريميرليج، كما جاء وصيفًا لدوري أبطال أوروبا.

وحول الموسم الجديد، أكد ديلي آلي أن ذلك لا يعني أن الموسم المقبل سيكون بطموحات أقل، بل أن ذلك سيعطي الدافع من أجل خطوة أخرى للأمام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وأضاف: "في الموسم المقبل لن نستهدف فقط الفوز بالمباريات الكبيرة، بالطبع نحتاج إلى الفوز بجميع المباريات وعلى جميع الخصوم"

وتابع: "الفوز بالبريميرليج يحتاج الفوز بأكثر عدد ممكن من النقاط خاصة في دوري تتنافس فيه أندية بقوة أندية إنجلترا، في الموسم المنصرم فقدنا العديد من النقاط التي توضع في خانة النقاط السهلة"

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يذكر أن الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق الخميس المقبل، وتحديدًا في الثامن من أغسطس الحالي.