آلديرفايرلد: البطاقة الحمراء لسون صعبت المباراة ومللنا من العنصرية

مدافع توتنهام يهاجم التصرفات العنصرية لجمهور فريقه أمام تشيلسي

أكد توبي آلديرفايرلد، مدافع توتنهام أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها سون لاعب الفريق، تسببت في تراجع الفريق بشكل واضح أمام تشيلسي.

وخسر توتنهام من تشيلسي، بهدفين دون رد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال آلديرفايرلد في تصريحات عقبت اللقاء: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، كان علينا أن نكون أكثر صلابة ومن بعد ذلك نجد حلاً".

وواصل: "أردنا أن نبدأ الشوط الثاني بشكل جيد، ولكن البطاقة الحمراء جعلت الأمر صعباً، الأمر محبط للغاية".

وتابع: "هناك الكثير من المباريات التي سنلعبها الفترة القادمة، علينا أن نتطلع للفوز خلالها".

وشهدت المباراة سلوكاً عنصرياً من جماهير سبيرز، على روديجير لاعب تشيلسي، مما جعل المذيع الداخلي للملعب يحذر تلك الجماهير.

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وقال المدافع البلجيكي حول هذا الأمر: "لم أكن أعلم ماذا يحدث، ولكن بعد المباراة علمنا ماذا حدث تلك التصرفات لا تنتمي لكرة القدم، أتمنى أن يعاقبوا المتسببين في هذا الأمر سريعاً لأننا مللنا".

وبعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 32 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 في المركز السابع.