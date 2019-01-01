آلان شيرار: راشفورد يمتلك كل شيء ليصبح مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا

شيرار يثني على نجم مانشستر يونايتد الصغير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أثنى أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرار على نجم مانشستر يونايتد الشاب ماركوس راشفورد، وذلك بعد قيادته الشياطين الحمر لانتصار صعب على حساب توتنهام. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان راشفورد قد سجل هدف الفوز للشياطين الحمر في شباك توتنهام، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخصوص ذلك، تحدث آلان شيرار حول ماركوس راشفورد، حيث أشاد بالعمل الرائع الذي يقوم به اللاعب الصاعد مؤخرًا ومدى الخبرة التي يكتسبها يومًا بعد يوم.

وقال شيرار: "راشفورد لاعب رائع، لقد بدأ مع مانشستر يونايتد في سن صغير، ما ساعده على اكتساب الخبرة والثقة بشكل أكبر، الأمر الذي جعله يتطور سريعًا"

وأضاف: "راشفورد يمتلك جميع المؤهلات التي من الممكن أن تجعله لاعبًا كبيرًا، وتجعله أيضًا المهاجم الأول لمانشستر يونايتد ولمنتخب إنجلترا مستقبلًا"

يذكر أن ماركوس راشفورد قد سجل في آخر ثلاثة مباريات لعبها مع الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أول مرة يسجل في ثلاثة مباريات متتالية منذ بداية مسيرته.

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