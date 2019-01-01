آلان جيريس: أرفض تحديد الطموحات بكأس أمم إفريقيا

المدرب الفرنسي يتحدث عن كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن هناك لاعبان تم استبعادهما من قائمة نسور قرطاج، بسبب الإصابة الخطيرة، وهما محمد أمين بن عمر وسيف الدين الرخاوي.

جيريس أعلن عن قائمة منتخب تونس الأولية لكأس أمم إفريقيا، والتي ضمت 21 لاعبًا، استعدادًا للبطولة القارية.

وقال جيريس خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية: "هناك قرار بمغادرة لاعبين من المنتخب، سواء بصفة مؤقتة مثل يوهان بن علوان، أو نهائية مثل صيام بن يوسف".

آلان جيريس تابع: "لن أفسح عن قائمة اللاعبين المحليين قبل يوم 7 يونيو، لأن البطولة المحلية تنتهي يوم 15 يونيو، وأحترم تركيز لاعبي الترجي على نهائي دوري أبطال إفريقيا".

💢 الأهلي القطري يعلن عن تعاقده مع اللاعب المغربي نبيل الزهر قادمًا من ليجانيس الإسباني.

(📸: @ahliqat ) pic.twitter.com/YrBw5UrkMD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

المدرب الفرنسي أردف: "اللاعبين أسامة الحدادي وزميله نعيم السليتي سيلتحقان بالمنتخب حال إنتهاء إلتزام فريقهما ديجون الفرنسي فيما يعزز لاعب الأهلي علي معلول الصفوف حال إنتهاء البطولة المصرية".

واختتم جيريس تصريحاته قائلًا: "لماذا تحديد الطموحات في كأس أمم إفريقيا، وأنا كنت دائمًا سواء كلاعب أو مدرب ضد تحديد الطموحات ولن أحيد عن ذلك هذه المرة أيضًا".

المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، مع منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.