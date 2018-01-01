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الدوري الإنجليزي الممتاز

آلام الظهر تُبعد أوزيل عن مواجهة أرسنال وليفربول

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الألماني تدرب بشكل طبيعي مع المدفعجية قبل أن يشعر بآلام في الظهر

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تلقى أرسنال ضربة قوية قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، بغياب صانع الألعاب الألماني مسعود اوزيل ضد ليفربول.

المدفعجية يستعدون لمواجهة صعبة أمام الريدز على ملعب أنفيلد، في جولة جديدة من البريميرليج غداً السبت.

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هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت أن أوزيل تدرب بشكل طبيعي مع أرسنال اليوم الجمعة.

ومع ذلك شعر الألماني بآلام في الظهر قبل سفر الفريق إلى ليفربول، مما دفع المدرب أوناي إيمري لاستبعاده من قائمة المباراة.

وتأتي الإصابة في توقيت صعب لأرسنال، نظراً للغيابات التي يعاني منها، والشكوك حول مشاركة شكودران موستافي.

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ويفتقد المدفعجية للإسباني هيكتور بيليرين، والإنجليزي روب هولدنج وكذلك الأرميني هينريك مخيتاريان للإصابة، مع عدم وضوع موقف البوسني سياد كولازيناك.

أرسنال يلعب اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ38 نقطة، مقابل 51 لليفربول المتصدر.

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