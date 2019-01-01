آشلي كول: من الصعب فوز أي لاعب بالكرة الذهبية في وجود رونالدو وميسي

ميسي تفوق على فان دايك هذا العام وحصل على الكرة الذهبية السادسة

يتمنى آشلي كول، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، أن يحقق مدافع الكرة الذهبية، ولكنه يرى أن هذا مستحيلاً في ظل وجود ميسي ورونالدو.

وحقق ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية السادسة له، منذ عدة أيام على حساب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال كول في تصريحات صحفية: "قد ترغب في تغيير الفائز بالكرة الذهبية، ولكن بصراحة لا يمكن النظر خارج ميسي أو رونالدو".

وتابع: "ما يفعله ميسي مع برشلونة أسبوعياً أمر خارج عن الطبيعة، وكذلك رونالدو، فوز ميسي بالجائزة لم يكن مفاجأة، في أحد الأيام نرغب أن يحصل مدافع الجائزة".

رونالدو: أتمنى مقابلة ريال مدريد في نهائي الأبطال

وتطرق صاحب الـ 38 عاماً إلى الحديث عن الظهير الأيسر لمنتخب بلاده وقال: "اعتقد أن بن شيليول يقدم مستويات رائعة مع ليستر، خطتهم تناسب طريقة لعبه".

وعند سؤاله إذا ما كان اللاعب سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي، قال كول: "هذا سؤال يجب أن يتم توجيهه لساوثجيت، ولكن من جانبي أرغب في رؤيته يشارك مع المنتخب".