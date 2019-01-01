آس .. الخليفي يعطي برشلونة "جوابًا صادمًا" على عرض نيمار الأخير

يبدو أن المسلسل سيمتد حتى آخر ساعات الميركاتو الصيفي

ما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور، في ظل التضارب غير المسبوق في الأنباء المحُدّثة على رأس الساعة، بخصوص وجهته ومصيره قبل غلق الميركاتو الصيفي في إسبانيا مع أول ساعات الشهر الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" المقربة من الريال الملكي، فإن إدارة العملاق الباريسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، اتخذت قرارها النهائي بشأن العرض الأخير المقدم من برشلونة، لإعادة الابن الضال نيمار جونيور إلى "كامب نو" هذا الصيف.

وأجمعت جُل وسائل الإعلام في فرنسا وإسبانيا على مدار الساعات القليلة الماضية، أن إدارة الكتلان عرضت على "إلبي إس جي"، استعارة صاحب الـ27 عامًا، مقابل حوالي 8.5 مليون يورو لمدة عام، مع شرط إلزامي بتفعيل بند الشراء بعقد دائم، مقابل 150 مليون من نفس العملة، بخلاف تحمل قيمة راتبه السنوي على مدار الموسم الجاري –أكثر من 30 مليون-.

وعلمت الصحيفة الإسبانية من مصادرها الخاصة، أن باريس سان جيرمان لم يوافق على عرض برشلونة الأخيرة للسماح بساحر "الماراكانا" بالانتقال إلى البلو جرانا، إذ أشار التقرير إلى أن النادي الفرنسي، سيرفض أي اقتراح يؤجل البيع نقدًا بأثر فوري.

"أنا لا أحب تقنية الفيديو، هذا هو جوابي دائماً، أنا أحب كرة القدم على وضعها القديم، التي يوجد بها أخطاء التحكيم وصراعات في الملعب بين اللاعبين" 🗨️



محمد صلاح 🎙️ pic.twitter.com/k1nMnIoTnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتردد فيه أنباء أخرى في بعض الصحف الكاتالونية، مثل "موندو ديبورتيفو"، التي زعمت في تقرير خاص اليوم الثلاثاء، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يعمل في صمت لخطف نيمار من البرسا في الوقت المناسب.