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خاص – رامسي يتجاوز الفحص الطبي استعدادًا للانضمام ليوفنتوس

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(C)Getty Images
آرون رامسي نجم وسط ملعب أرسنال يتجاوز الفحص الطبي استعدادًا للانضمام لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

تجاوز اللاعب الويلزي آرون رامسي نجم وسط ملعب فريق أرسنال الفحص الطبي الخاص بنادي يوفنتوس استعدادًا للانضمام لصفوف البيانكونيري في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصدر خاص، حيث أكد أن اللاعب خضع لفحص طبي في عيادة خاصة بمدينة لندن الأمس الأحد.

يأتي هذا في إطار اتفاق اللاعب مع نادي يوفنتوس أن ينضم لهم بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني قادمًا من أرسنال بعد انتهاء تعاقده مع المدفعجية.

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وفشلت إدارة نادي أرسنال في الوصول لحل مع اللاعب الويلزي ليستمر في صفوف المدفعجية لما بعد انتهاء العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وينضم اللاعب لفريق يوفنتوس في الصيف المقبل مقابل راتب سنوي يصل لسبعة ملايين يورو وبعقد لمدة خمس سنوات، ولن يتكلف يوفنتوس في بداية الصفقة سوى مصاريف الوكلاء والتي ستصل لحوالي 12 مليون يورو.

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جدير بالذكر أن رامسي أمضى معظم مسيرته في صفوف فريق أرسنال حيث خاض 357 مباراة مع المدفعجية في كل البطولات، وحقق لقبي درع خيرية وثلاثة ألقاب كأس إنجلترا.

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