آرسنال يواصل التألق برباعية في نوريتش في ليلة الأرقام القياسية لأوباميانج

نتيجة مميزة لكتيبة ميكيل أرتيتا..

واصل آرسنال استفاقته وحقق فوزًا عريضًا على نوريتش سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا هو الانتصار الثاني لكتيبة ميكيل أرتيتا بالدوري بعد العودة من توقف كورونا الطويل، حيث فاز آرسنال في الجولة الماضية على ساوثامبتون خارج الديار بهدفين نظيفين استعاد بهما توازنه بعد هزيمتين من مانشستر سيتي وبرايتون.

بيير أوباميانج كان من افتتح التسجيل في الدقيقة 33، وعزز جرانيت تشاكا هذا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 37، ثم عاد أوباميانج وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 67، واختتم سيدريك سواريس الرباعية في الدقيقة 81.

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هدف وحيد من أوباميانج كان كفيلًا بوصوله لهدفه رقم 50 بقميص الجانرز ليكون بذلك أسرع من حقق هذا الإنجاز متفوقًا على تيري هنري، كما عزز رصيده في جدول هدافي البريميرليج ليتواجد في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا بالتساوي مع محمد صلاح.

الفوز رفع رصيد آرسنال من النقاط ليصبح 46 نقطة ويرتقي مؤقتًا للمركز السابع، بينما تجمد رصيد نوريتش عند النقطة 21 في مؤخرة جدول ترتيب البطولة، وقد وضع قدمًا بالفعل في طريق العودة للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

ولحساب نفس الجولة، سقط ليستر سيتي في فخ الهزيمة من مضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف على ملعب جوديسون بارك، في نتيجة من شأنها أن تُشعل لهيب المنافسة على المركز الثالث الذي يقطن فيه الثعالب ويبدو أنهم سيفقدوه قريبًا.

وأخيرًا فإن نيوكاسل استمر في نتائجه الإيجابية مع مدربه ستيف بروس، حيث سحق مضيفه بورنموث برباعية لهدف ليبتعد نهائيًا بذلك عن صراع الهبوط ويبدأ في التفكير باقتناص أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.