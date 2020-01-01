آرسنال ينتظر قرار ريال مدريد بشأن سيبايوس

نادي آرسنال ينتظر قرار نظيره ريال مدريد بشأن مستقبل داني سيبايوس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي آرسنال ينتظر في الوقت الحالي قرار نظيره ريال مدريد بشأن اللاعب داني سيبايوس المعار من صفوف الملكي لهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن آرسنال يسعى للحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية.

وأوضحت الصحيفة أن الرغبة متبادلة بين اللاعب والنادي، حيث يسعى سيبايوس للبقاء رفقة آرسنال هو الآخر، وأعلن عن ذلك بشكل علني.

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وتتوقع الصحيفة أن يطلب ريال مدريد قيمة مالية كبيرة للصفقة تترواح بين الـ 30 والـ 35 مليون يورو للموافقة على رحيله بشكل نهائي.

وسيكون حصول اللاعب على الدقائق رفقة ريال مدريد في غاية الصعوبة، في ظل العلاقة السيئة السابقة بين وبين زيدان وتوافر العناصر أصحاب الخبرات في وسط ملعب الملكي.

وكان اللاعب قد خاض أربعة لقاءات فقط في صفوف ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان في موسم 2017\2018 مما دفعه للرحيل.

جدير بالذكر أن سيبابيوس كان قد شارك في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي فقط هذا الموسم رفقة آرسنال وصنع هدفين فيهم.