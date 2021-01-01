آرسنال يقتحم سباق أوديجارد واللاعب يطلب مهلة للتفكير

اللاعب النرويجي سيرحل عن ريال مدريد هذا الشهر

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول بكامل قوته، في سباق التعاقد مع لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد من ريال مدريد.

أوديجارد عاد إلى ريال الصيف الماضي، بعد فترة إعارة ناجحة مع ريال سوسييداد، كان من المقرر استمرارها لمدة عام آخر.

اللاعب يشعر بحالة غضب شديدة بعد قطع إعارته وعدم الاعتماد عليه على مدار الموسم الحالي، ليطلب الرحيل وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإسبانية.

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الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف أن ريال سوسييداد كان على وشك التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكن آرسنال تدخل في اللحظة الأخيرة.

ويحاول النادي الإنجليزي الانقضاض على الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن أوديجارد نفسه طلب مهلة للتفكير بعد دخول المدفعجية في الصورة.

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ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة مفاوضات مكثفة بين اللاعب والأندية المهتمة به لحسم مستقبله قبل نهاية السوق الشتوي، وسط أنباء حول رغبة أياكس أمستردام وإشبيلية في ضمه أيضًا.

يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 22 سنة لعب لمدة 367 دقيقة فقط على مدار هذا الموسم، حيث ظهر في 9 مباريات أغلبها كبديل.