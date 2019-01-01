آرسنال يُغلق أول صفقات الصيف من الدوري الصيني!

أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة آرسنال أغلقت بالفعل أول صفقات الصيف، وذلك بعد 24 ساعة، من استغناء النادي عن سبعة لاعبين دفعة واحدة، على رأسهم المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك.

وأكدت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، أن إدارة المدفعجية توصلت إلى اتفاق مع مسؤولي نادي داليان بيفانج، بموجبه سيعود الجناح المهاجم البلجيكي يانيك كاراسكو إلى القارة العجوز، لكن هذه المرة عبر بوابة قلعة "الإمارات".

وكان البلجيكي البالغ من العمر 25 عامًا، قد صدم الكثير من متابعي كرة القدم الأوروبية، بموافقته على مغادرة ناديه السابق أتليتكو مدريد، ليخوض تجربة صينية مع داليان بيفانج، وذلك بعد فترة وجيزة من مساهمته في فوز الهنود الحمر بلقب اليوربا ليج على حساب مارسيليا.

مستوى آخر تمامًا من تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة بانينكا ☄️

بأقدام عربية في الحواري المغربية 🇲🇦✨



(🎥: IG\midonr) pic.twitter.com/aVf1XoIKDh — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

وجاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة من اعتراف صاحب الشأن، باقترابه من العودة إلى أوروبا، إلا أنه تحفظ على اسم النادي الذي يتفاوض معه، قبل أن تكشف وسائل الإعلام البريطانية، هوية وجهته القادمة.

لم تذكر الإذاعة الإنجليزية أية تفاصيل حول رسوم التحويل، باستثناء أنها في الغالب لن تقل عن 30 مليون جنيه إسترليني، استنادًا للتقارير التي كانت منتشرة في الميركاتو الشتوي الأخير، عن فشل النادي اللندني في حسم الصفقة مقابل ذاك المبلغ، قبل أن يضطر أوناي إيمري لاستعادة دينيس سواريز من برشلونة.