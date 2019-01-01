آرسنال يعود بعرض مُحسّن لاقتناء جوهرة سيلتك

هل يوافق النادي الاسكتلندي على العرض الثاني؟

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء عن تقدم آرسنال بعرض مُحسّن ثاني لنظيره الاسكتلندي سيلتيك، من أجل الحصول على توقيع ظهيره الأيسر الشاب كيران تيرني.

وحاول النادي اللندني تدعيم مركز الظهير الأيسر بضم صاحب الـ22 عامًا يونيه الماضي، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل الإدارة الاسكتلندية، لضعف المقابل المادي.

وبلغت قيمة العرض الأول حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، إلا أن العرض الثاني المُحسّن لن تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن 25 مليون من نفس العملة، على أمل أن تُغلق الصفقة في غضون ساعات.

ويُعاني كيران من إصابة بفتق مزدوج، على إثرها اضطر مدرب الفريق لإراحته الأسبوع الماضي، لتفادي تفاقم الإصابة قبل الانخراط في معسكر الاستعداد للموسم الجديد.

⏱️بداية المباراة

السنغال 🆚 تونس



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وجاءت معلومة العرض المُحّسن، بعد التصريحات التي أدلى بها مدرب سيلتك نيل لينون، التي أشار خلالها إلى أن مدافعه الشاب، لن يُغادر النادي إلا بسعر يتناسب مع مؤهلاته وموهبته، التي ساعدته على الظهور بألوان سيلتك في أكثر من 170 مباراة في مختلف المسابقات، بخلاف مساهمته في حصول الفريق على بثمانية ألقاب بعمر 22 عامًا.