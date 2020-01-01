آرسنال يعلن موقف أوباميانج وبارتي من مواجهة تشيلسي

ديربي جديد بين الثنائي اللندني

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، عن موقف الثنائي توماس بارتي وبيير أوباميانج من مواجهة تشيلسي في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي السبت القادم.

بارتي تعرض لإصابة قوية في خسارة آرسنال من توتنهام بثنائية نظيفة هذا الشهر، ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة حتى الآن.

وأما بالنسبة لأوباميانج، فقد تعرض لضربة في التدريبات، أبعدته عن مباراة إيفرتون بالجولة الماضية بالدوري، وأمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة.

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آرسنال قال عبر موقعه الرسمي عن موقف كل منهما:"توماس غير متاح حاليًا، لكنه يتقدم بشكل جيد للعمل الآن بالخارج مع الكرة، والتركيز مستمر على إعادة تأهيله بشكل كامل".

وأما أوباميانج:"يعمل بجد مع فريقنا الطبي من أجل استعادة لياقته الكاملة في أسرع وقت ممكن، سيتم تقييمه قبل مباراة تشيلسي لتحديد مصيره".

وقال النادي اللندني إن جابرييل مارتينيلي تعرض لكدمة خفيفة ضد مانشستر سيتي، وهناك حالة من التفاؤل حول جاهزيته ضد البلوز.

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يذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس عشر بجدول الدوري الإنجليزي، مقابل 25 لتشيلسي الخامس، بينما يتصدر ليفربول ترتيب المسابقة بـ31 نقطة.