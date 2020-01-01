آرسنال يعرض النني للبيع

قد يعود مرة أخرى للدوري التركي

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، عرض لاعبه المصري محمد النني للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النني قضى الموسم الماضي مُعاراً لنادي بشكتاش التركي، وظهر بصورة جيدة مع الفريق وسط تكهنات حول عودته للمدفعجية وعدم خروجه مرة أخرى.

ومع ذلك كشف موقع "TheAthletic" أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، يريد التخلي من النني هذا الصيف، لعدم حاجته لخدماته.

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وأوضح التقرير الصادر من الموقع الإنجليزي، أن الاهتمام الحقيقي بضم النني، يأتي من الدوري التركي، بعد انعدام فرصه في اللعب مع آرسنال الموسم القادم.

وأشار إلى أن الموقف ليس واضحاً حتى الآن، حول رغبة النني في العودة مرة أخرى لتركيا، أو الخروج في تجربة أخرى سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

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يذكر أن آرسنال يستعد للاستغناء عن العديد من اللاعبين هذا الصيف، أبرزهم هيكتور بيليرين، لوكاس توريرا، ماتيو جيندوزي وسوكراتيس، من أجل توفير الأموال لإنفاقها على لاعبين جدد.