آرسنال يسبق توتنهام في الصراع على طريد زيدان

مقابل 50 مليون يورو

ادعت بعض الصحف والمواقع الإنجليزية، أن نادي آرسنال تقدم خطوة على جاره العدو توتنهام، في السباق على توقيع أحد شباب ريال مدريد المرشحين بقوة لمغادرة "سانتياجو بيرنابيو" هذا الصيف.

من جانبها، زعمت صحيفة "مترو" أن أصحاب الجزء الأحمر من شمال لندن، اقتربوا أكثر من أي وقت مضى من ضم لاعب وسط الريال المهمش داني سيبايوس، المطلوب بقوة من قبل مدرب السبيرس ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال التقرير، إن المدفعحية يرصدون قرابة الـ50 مليون يورو، لنقل نجم شباب إسبانيا في يورو تحت 21 عامًا من "سانتياجو بيرنابيو" إلى معقل الميرينجي هذا الصيف، وذلك عكس ما كان يتردد في الفترة الماضية، عن اكتفاء إدارة آرسنال بدعم المدرب أوناي إيمري بـ40 مليون فقط، لتجديد دماء فريقه بصفقات جديدة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن "آس" المدريدية، أن قدوم سيبايوس من شأنه أن يُعجل برحيل مسعود أوزيل، على اعتبار أن إدارة النادي ستمول صفقة اليافع المدريدي بالمبلغ العائد من بيع النجم الألماني المعتزل حديثًا.

هذه التشكيلة للتاريخ 👌



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وأشار المصدر كذلك، إلى أن آرسنال سيتفق مع رئيس النادي الملكي على استعارة سيبايوس لمدة عام، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم قبل انتهاء مدة الإعارة، وذلك مقابل الـ50 مليون، على أمل أن يُبرم الصفقة قبل العدو الشمالي.