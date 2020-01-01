آرسنال يركز على الحلول السريعة في السوق الشتوية

النادي اللندني يخبر آرتيتا بخطته الشتوية

علم (Goal)، أن إدارة آرسنال لن تنفق ببذخ في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد الإنفاق التاريخي في فصل الصيف الماضي، بضخ 130 مليون جنيه إسترليني لتدعيم المدرب السابق أوناي إيمري.

وسيركز النادي اللندني على فرص الإعارات المتاحة في يناير، على غرار ما حدث في فصل الشتاء الماضي، عندما جاء دينيس سواريز من برشلونة إلى ملعب "الإمارات" على سبيل الإعارة.

وستحاول الإدارة تدعيم المدرب الإسباني الجديد مايكل آرتيتا بلاعب أو اثنين قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الشتوي الحالي، لكن لن يكون الأمر بعقود دائمة، بل بنظام الإعارة القصيرة الأجل –لنهاية الموسم-.

ويبقى التركيز الرئيسي على مدافع متعدد الاستخدام، لتعويض غياب الإنجليزي كالوم تشامبرز، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في الديربي أمام تشيلسي الشهر الماضي.

ويعاني الفريق اللندني من نقص عددي حاد في مركز المدافع الأيمن، بعد صدمة تشامبرز، وسبقه هيكتور بيليرين بإصابة في أوتار الركبة، وكذا كيران تيرني المصاب بخلع في الكتف، وما زال بحاجة لوقت طويل ليعود من جديد.

ويعتبر مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج، الخيار المناسب في الوقت الراهن، بعد تعثر مفاوضات نقل ديميرال إلى الجزء الأحمر من العاصمة اللندنية، لعدم موافقة ناديه يوفنتوس على فكرة خروجه على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، ينتظر مايكل آرتيتا دفعة معنوية كبيرة في الأيام القليلة القادمة، بعد تعافي داني سيبايوس من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، فضلاً عن نجاح المدرب في إقناع جرانيت تشاكا في البقاء وصرف النظر عن الرحيل، بعد أزمته الشهيرة مع الجماهير.