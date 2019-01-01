آرسنال يخطط للانقضاض على أحد جواهر مانشستر يونايتد

في المستقبل القريب جدًا

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية، عن اهتمام المسؤولين في قطاع الناشئين لآرسنال بمراهق مانشستر يونايتد أوماري فورسون، كجزء من خطة النادي اللندني للاستحواذ على ألمع المواهب الشابة في إنجلترا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن كشافة المدفعجية يضعون الصغير البالغ من العمر 15، على رأس قائمة المطلوبين في فريق الناشئين، الذي يقوم النادي بإعادة هيكلته من جديد.

ووقع الاختيار على جوهرة الشياطين الحمر، بعد تألقه مع فريق اليونايتد تحت 16 عامًا، فضلاً عن حصوله على فرصته مع فريق الناشئين تحت 18 عامًا.

ولعب فورسون لفريق تحت 18 عامًا للمرة الأولى أمام وست بروميتش ألبيون، وهو ما ضاعف اهتمام آرسنال، على اعتبار أن تألقه مع فرق تكبره في السن، بمثابة المؤشر الواضح على موهبته المختلفة عن باقي أبناء جيله.

وجاء الموهوب البريطانية إلى مانشستر يونايتد في يناير 2019، بعد رحيله عن أكاديمية توتنهام.

ويلعب فورسون كلاعب وسط، ويشارك بانتظام مع فريق المراهقين تحت 16 عامًا، مع ذلك يسعى الفريق اللندني بقوة لإغرائه بالعودة مرة أخرى إلى لندن، لكن في الجزء الأحمر لحي الشمال.