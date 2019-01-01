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كأس الاتحاد الإنجليزي

آرسنال يتأخر على مباراته بسبب "مشجع يجلس على حافلته"!

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مشجع بلاكبول تسلق حافلة الجانرز قبل مواجهة الفريقين..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تأخر آرسنال على اللحاق بمباراته ضد بلاكبول في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن فوجئ اللاعبين بمشجع للخصم يجلس فوق حافلتهم!

 

وقام المشجع باعتلاء سقف الحافلة قبل توجه لاعبي النادي اللندني لمواجهة بلاكبول في دور الـ64.

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وتحركت قوات الشرطة إلى موقع الحدث حيث رفض المشجع النزول في بادئ الأمر.

ومع مرور الوقت نجح المحيطون في إقناعه بالنزول ليذهب آرسنال إلى ملعب مباراته.

في الإطار ذاته ذكرت بعض التقارير أن المشجع لم يكن يعبث، بل كان يحتج ضد أوين أويستن مالك بلاكبول.

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