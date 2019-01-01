آرسنال يتأخر على مباراته بسبب "مشجع يجلس على حافلته"!
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تأخر آرسنال على اللحاق بمباراته ضد بلاكبول في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن فوجئ اللاعبين بمشجع للخصم يجلس فوق حافلتهم!
وقام المشجع باعتلاء سقف الحافلة قبل توجه لاعبي النادي اللندني لمواجهة بلاكبول في دور الـ64.
وتحركت قوات الشرطة إلى موقع الحدث حيث رفض المشجع النزول في بادئ الأمر.
ومع مرور الوقت نجح المحيطون في إقناعه بالنزول ليذهب آرسنال إلى ملعب مباراته.
في الإطار ذاته ذكرت بعض التقارير أن المشجع لم يكن يعبث، بل كان يحتج ضد أوين أويستن مالك بلاكبول.