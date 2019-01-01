آرسنال يتأخر على مباراته بسبب "مشجع يجلس على حافلته"!

مشجع بلاكبول تسلق حافلة الجانرز قبل مواجهة الفريقين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأخر آرسنال على اللحاق بمباراته ضد بلاكبول في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن فوجئ اللاعبين بمشجع للخصم يجلس فوق حافلتهم!

وقام المشجع باعتلاء سقف الحافلة قبل توجه لاعبي النادي اللندني لمواجهة بلاكبول في دور الـ64. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

وتحركت قوات الشرطة إلى موقع الحدث حيث رفض المشجع النزول في بادئ الأمر.

ومع مرور الوقت نجح المحيطون في إقناعه بالنزول ليذهب آرسنال إلى ملعب مباراته.

في الإطار ذاته ذكرت بعض التقارير أن المشجع لم يكن يعبث، بل كان يحتج ضد أوين أويستن مالك بلاكبول.