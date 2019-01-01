آرسنال وسيتي - تحدث فينجر فهاجمت الجماهير أديبايور ليرد باحتفال رسخ العداوة للأبد

واحدة من أشهر الاحتفالات في تاريخ الكرة الإنجليزية.

يستعد ملعب الإمارات، لاستضافة قمة الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي مساء السبت.

مانشستر سيتي يدخل المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب البريميرليج، وعلى الجانب الآخر يريد أصحاب الأرض تحقيق الفوز الثاني على التوالي لهم والاقتراب من المربع الذهبي.

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من بين الكثير من الحكايات في مواجهات آرسنال ومانشستر سيتي ، اخترنا لكم الحديث عن قصة احتفال أديبايور الشهير أمام جمهور الجانرز في ملعب الاتحاد.

إيمانيويل أديبايور الذي لفت الأنظار بشدة منذ انتقاله من موناكو لآرسنال، سجل 30 هدفًا خلال موسم 2008/2007 ليبدأ الاهتمام بالحصول على خدماته من قبل برشلونة وريال مدريد وميلان.

المهاجم التوجولي استمر مع آرسنال لموسم جديد سجل فيه 16 هدفًا لينتقل بعدها بشكل مفاجئ إلى مانشستر سيتي.

الأمر قد يبدو طبيعياً حتى الآن فلم يكن أديبايور اللاعب الأول الذي يرحل عن آرسنال، ولكن ما قاله فينجر في المؤتمر الصحفي بعد ذلك كان بداية الأزمة.

فينجر قال في أحد المؤتمرات الصحفية: "أديبايور رحل لأن عرض مانشستر سيتي كان أكبر، سيحني أموالًا كثيرة".

تصريح أثار غضب جماهير آرسنال بشدة نحو المهاجم التوجولي الذي انتقل ليحصد 170 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً أكثر من ضغف ما كان يتقاضاه في ملعب الإمارات.

الأسبوع الخامس من البريميرليج شهد المواجهة الأولى بين أديبايور وآرسنال عندما استضاف ملعب الاتحاد المباراة، ورغم أنها خارج القواعد، إلا أن جماهير الجانرز لم تتوقف عن مهاجمة أديبايور منذ اللحظة الأولى.

ضرب أديبايور لفان بيرسي بالحذاء أيضًا أثار غضب جماهير آرسنال بشدة لتواصل الهجوم على اللاعب طوال المباراة.

أديبايور قال عن واقعة فان بيرسي: "لم أقصد أن أُسبب له الأذى بالتأكيد، ذهبت للاطمئنان عليه في وقتها. لم أشعر باتجاه قدمي نحوه".

أديبايور رد على الجميع بالهدف الثالث لمانشستر سيتي لينطلق راكضًا بطول الملعب حتى احتفل أمام جمهور آرسنال الذي جن جنونه في ملعب الاتحاد ليبدأ بإلقاء العملات المعدنية وزجاجات المياة على اللاعب.

ويقول أديبايور عن ذلك: "منذ بداية المباراة أحسست أن الجميع ضدي، بعض لاعبو آرسنال لم يصافحوني حتى. الجماهير التي كانت تهتف باسمي قبل شهرين أضبحت الآن تهاجمني بكل قسوة".

المهاجم التوجولي تابع: "فينجر تحدث عن أنني رحلت بسبب المال، ولكن ما حدث هو أنه من أرغمني على الرحيل. لم أككن أريد الخروج ولكنه قال لي بأنني لن ألعب أي مباراة ولم يسمح لي بالقتال على مركزي حتى".

لاعب باشاك شهير التركي الحالي أكمل: "يتحدثون عن أنني رحلت بسبب المال؟ لقد اشتراني آرسنال بأربعة ملايين وباعني بـ25 فمن المستفيد؟ هل من العقل أن أطلب الرحيل وما زال لدي أربع سنوات في عقدي؟".

هجوم جماهير آرسنال لم يتوقف على اللاعب في أي مواجهة بعدها واستمر الأمر بعد انتقاله لتوتنهام وكريستال بالاس في إنجلترا وتجنب أديبايور مصافحة فينجر في إحدى مباريات الديربي.

أديباور قال عن هذه المباراة مستقبلًا: "بالطبع أشعر بالندم لما فعلته خلال اللقاء ولكن الجميع كان يهاجمني، الجماهير سبت أبي وأمي وبعض اللاعبين رفضوا مصافحتي. أحسست أن هذا هو رد الفعل الطبيعي وقتها".

المهاجم التوجولي شارك في 315 مباراة على الملعاب الإنجليزية، سجل خلالها 124 هدفًا ومرر 49 تمريرة حاسمة.

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