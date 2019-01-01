آرسنال وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اقتربوا من ماركو رويس في 2015

أحد مستشاري رويس يؤكد أن آرسنال وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اقتربوا من ماركو في 2015

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كشف كاي بيسوتا أحد مستشاري اللاعب الدولي الألماني ماركو رويس إن قائد بوروسيا دورتموند كان محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية في 2015.

وظهر رويس رفقة الجيل التاريخي لبوروسيا دورتموند مع المدرب الألماني يورجن كلوب، حين توج أسود الفيستيفاليان بالدوري الألماني مرتين ووصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013.

ولكن الإصابات قضت على انطلاقة رويس الكبيرة والتي جعلته مطمعًا لأكبر الأندية الأوروبية، في الوقت الذي كان فيه أحد أفضل المواهب في العالم.

وحول ذلك، قال كاي بيسوتا إن مانشستر يونايتد وآرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان كانوا قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع رويس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وأوضح بيسوتا أن مسؤولي بوروسيا دورتموند قد جلسوا مع ممثلي برشلونة ومانشستر يونايتد وآرسنال وباريس سان جيرمان في الفترة ما بين 2013 و 2015.

ولكن الإصابات المتكررة لماركو رويس بالإضافة إلى رغبته في الاستمرار مع أسود الفيستيفاليان منع من انتقاله إلى أي من الفرق المهتمة بخدماته.

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يذكر أن ماركو رويس قد لعب دورًا هامًا في أغلب النجاحات التي حققها بوروسيا دورتموند خلال السنوات العشرة الأخيرة.