مورينيو: أريد رؤية نسختي الخاصة من توتنهام في ديربي لندن

قمة ساخنة بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعرب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، عن تحمسه الشديد، تجاه مباراة الفريق القادمة أمام آرسنال، في ديربي شمال لندن غداً الأحد بالدوري الإنجليزي.

توتنهام يعاني من اهتزاز شديد في النتائج الفترة الماضية، حيث خسر الفريق العديد من النقاط، كان آخرها التعادل أمام بورنموث الأسبوع الماضي.

وقال مورينيو قبل مواجهة المدفعجية:"خلال تواجدي بأي من الأندية التي عملت بها، أحاول وضع نفسي مكان المتواجدين به، وأصبح واحداً منهم وتعلم هذا الشعور بشكل سريع".

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وأضاف:"عندما عملت في إنتر كنت أعرف حجم أي ديربي يخوضه الفريق وما يعنيه ذلك للجماهير، نفس الأمر في ريال مدريد والآن مع توتنهام، أدرك جيداً أهمية هذه المباراة".

وتابع:"يمكنهم منحي الثقة الكاملة فيما يخص امتلاك نفس المشاعر تجاه الديربي واللعب بحماس شديد من أجل الفوز لإسعاد الجماهير التي تعشق هذا النادي".

واستكمل:"أريد رؤية النسخة الخاصة بي من توتنهام ضد آرسنال، واللعب بعقليتي التي أطمح لمشاهدتها في الملعب بعد التعثر الفترة الأخيرة، وإظهار رد الفعل المناسب في الديربي".

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يذكر أن توتنهام يحتل المركز التاسع بجدول الدوري الإنجليزي بـ49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال الثامن، وبفارق شاسع عن ليستر سيتي الرابع بـ59 نقطة.