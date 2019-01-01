لويز: يجب على المدافعين تحمل المسؤولية

ديفيد لويز يتحدث عن الأخطاء عقب تعادل آرسنال أمام توتنهام

قال ديفيد لويز مدافع نادي آرسنال إن المدافعين عليهم تحمل الأخطاء التي تؤدي إلى تسجيل أهداف في مرمى فرقهم وخاصة في المباريات المهمة والكبيرة.

وجاء ذلك على خلفية انتهاء المواجهة بين آرسنال وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مساء أمس الأحد على ملعب الإمارات.

وحول ذلك، قال لويز إن الأخطاء عادة ما تكون مؤثرة في المباريات الكبيرة، ولكن في حال حدوثها فإنه يجب التعلم منها حتى لا تتكرر مستقبلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وأضاف: "أمام توتنهام لعبنا أفضل لفترات طويلة وكنا الأقرب للفوز، كانت مواجهة كبيرة ووقفت الأخطاء وسوء الحظ في طريق تحقيقنا للنقاط الثلاث"

وتابع: "على المدافعين تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء، وتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة من المباريات نفسها، هذا هو أهم شيء"

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يذكر أن آرسنال قد خسر أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية، ليفقد 5 نقاط في جولتين متتاليتين وذلك في أول مواجهاته أمام الكبار.